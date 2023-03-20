В Башкирии сбитого мужчину переехали четыре машины

19 марта около девяти часов вечера на 213 км автодороги Уфа-Оренбург в Мелеузовском районе на 34-летнего жителя Оренбургской области наехал 62-летний житель Кумертау на «Ленд Ровер Спорт». Водитель не оказал помощь пешеходу. После на пострадавшего, который остался на проезжей части, наехали ещё четыре автомобиля.