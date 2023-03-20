В Башкирии сбитого мужчину переехали четыре машины

В Башкирии зафиксировали трагическое дорожно-транспортное происшествие. Подробности случившегося рассказали в ГИБДД республики.
19 марта около девяти часов вечера на 213 км автодороги Уфа-Оренбург в Мелеузовском районе на 34-летнего жителя Оренбургской области наехал 62-летний житель Кумертау на «Ленд Ровер Спорт». Водитель не оказал помощь пешеходу. После на пострадавшего, который остался на проезжей части, наехали ещё четыре автомобиля.
От полученных травм несчастный скончался. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Фото: ГИБДД РБ.