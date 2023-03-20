Радий Хабиров высказался об обрушении купола минарета мечети в Уфе

13 марта в Уфе с минарета мечети «Ар-Рахим» упал купол. Сегодня, 20 марта, Глава Башкирии на оперативном совещании правительства республики в ЦУР прокомментировал инцидент.

В день падения купола Радий Хабиров находился в Тегеране с рабочей поездкой. Глава республики отметил, что за несчастным случаем стоит только разгильдяйство и халатность.

Вокруг этого начались определенные глупые предрассудки. Те, кто не знает канонов ислама и православия, должны понимать, что суеверия, что это дурной знак — это грех. Поэтому не надо придумывать какие-то вещи, а просто посмотреть: у любой проблемы всегда есть конкретная фамилия, звание и должность человека. Есть еще такие понятия, как разгильдяйство или глупость и халатность по отношению к строительству подобного объекта.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Отдельно Радий Хабиров отметил, что строительство мечети будет обязательно завершено.

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