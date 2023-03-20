Радий Хабиров высказался об обрушении купола минарета мечети в Уфе

Вокруг этого начались определенные глупые предрассудки. Те, кто не знает канонов ислама и православия, должны понимать, что суеверия, что это дурной знак — это грех. Поэтому не надо придумывать какие-то вещи, а просто посмотреть: у любой проблемы всегда есть конкретная фамилия, звание и должность человека. Есть еще такие понятия, как разгильдяйство или глупость и халатность по отношению к строительству подобного объекта.

Радий Хабиров, Глава Башкирии