Радий Хабиров высказался об обрушении купола минарета мечети в Уфе
13 марта в
Уфе с минарета мечети «Ар-Рахим» упал купол. Сегодня, 20 марта, Глава Башкирии
на оперативном совещании правительства республики в ЦУР прокомментировал
инцидент.
В день падения
купола Радий Хабиров находился в Тегеране с рабочей поездкой. Глава республики
отметил, что за несчастным случаем стоит только разгильдяйство и халатность.
Вокруг этого начались определенные глупые предрассудки. Те, кто не знает канонов ислама и православия, должны понимать, что суеверия, что это дурной знак — это грех. Поэтому не надо придумывать какие-то вещи, а просто посмотреть: у любой проблемы всегда есть конкретная фамилия, звание и должность человека. Есть еще такие понятия, как разгильдяйство или глупость и халатность по отношению к строительству подобного объекта.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Отдельно Радий
Хабиров отметил, что строительство мечети будет обязательно завершено.