Стало известно, когда запустят прямые рейсы из Уфы в Тегеран

Настоятельно прошу аэропорт поддержать нас в вопросе открытия. Какие-то преимущества дать, скидки. Я бы сам с удовольствием взял рюкзак и поехал, посмотрел. Безопасно. Не надо слушать. Безопасная страна. Очень вкусная еда. Цена, наверное, раза в 2-3 ниже наших цен.

Радий Хабиров, Глава Башкирии