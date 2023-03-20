Стало известно, когда запустят прямые рейсы из Уфы в Тегеран

Сегодня, 20 марта, на оперативном совещании правительства Башкирии в ЦУР министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргарита Болычева рассказала, когда из Уфы запустят прямые авиарейсы в Тегеран.

Авиасообщение между Республикой Башкортостан и Ираном запустят уже в мае этого года. Периодичность рейсов составит 2 раза в неделю.

Уфимский аэропорт уже получил разрешение Росавиации на организацию авиасообщения между Уфой и Тегераном. В данный момент идет поиск авиакомпании-партнера.

Настоятельно прошу аэропорт поддержать нас в вопросе открытия. Какие-то преимущества дать, скидки. Я бы сам с удовольствием взял рюкзак и поехал, посмотрел. Безопасно. Не надо слушать. Безопасная страна. Очень вкусная еда. Цена, наверное, раза в 2-3 ниже наших цен.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 
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