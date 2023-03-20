Стало известно, когда запустят прямые рейсы из Уфы в Тегеран

Сегодня, 20 марта, на оперативном совещании правительства Башкирии в ЦУР министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргарита Болычева рассказала, когда из Уфы запустят прямые авиарейсы в Тегеран.
Авиасообщение между Республикой Башкортостан и Ираном запустят уже в мае этого года. Периодичность рейсов составит 2 раза в неделю.
Уфимский аэропорт уже получил разрешение Росавиации на организацию авиасообщения между Уфой и Тегераном. В данный момент идет поиск авиакомпании-партнера.