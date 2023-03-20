В Башкирии медучреждения получили 65 новых автомобилей различной модификации

В Башкирии республиканские больницы получили новые автомобили. Ключи от санитарных машин главным врачам медучреждений торжественно передал руководитель администрации главы республики Максим Забелин.
Обладателями 65 автомобилей разной модификации, среди которых 10 передвижных ФАПов, стали больницы и поликлиники 37 городов и районов Башкирии.
Медучреждения республики получили, в частности, 10 передвижных модулей «Фельдшерско-акушерский пункт». В нем расположено помещение для пациентов, ожидающих в очереди, или для регистрации, а также для первичного профессионального осмотра. Сам модуль оснащен современным медицинским оборудованием, необходимым для оказания медицинской помощи и проведения необходимых обследований. В составе оборудования такие медицинские изделия, как аппараты для измерения артериального давления, электрокардиограф портативный, анализатор для определения уровня гемоглобина в крови, автоматический дефибриллятор, системы для ручной искусственной вентиляции легких и многое другое медицинское оборудование, мебель, укладки и наборы для оказания скорой медицинской помощи, расходные материалы.
В проведении диспансеризации особую помощь медицинским работникам окажет передвижной комплекс «Выездной медосмотр». В нем есть цифровой флюорограф и электрокардиограф с возможностью передачи данных по каналу GSM.
14 автомобилей скорой помощи оснащены всем необходимым оборудованием для оказания медпомощи и транспортировки экстренных больных. Неприхотливые, надежные и проходимые автомобили скорой помощи укомплектованы дефибриллятором, электрокардиографом с возможностью регистрации ЭКГ, портативным пульсоксиметром, аппаратом управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких, экспресс-измерителем концентрации глюкозы в крови и другим медицинским оборудованием в соответствии со стандартами оснащения.
Медицинский автопарк Башкортостана также пополнили 40 хорошо оснащенных автомобилей на базе LADA Granta.
Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин отметил, что 65 современных машин российского производства закуплены на федеральные и республиканские средства. Они рассчитаны в том числе для работы в труднодоступной местности, сложных дорожных условиях.