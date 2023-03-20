В Башкирии медучреждения получили 65 новых автомобилей различной модификации

«Сегодня медучреждения получают не только хорошо зарекомендовавшие автомобили на базе LADA Granta для первичного медицинского звена, но и машины скорой медицинской помощи. Также большой автопарк получает наше профилактическое звено: передвижные ФАПы и комплексы для медосмотра. На последнем видеоселекторном совещании министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил нашу республику в числе пяти регионов, достойно справившихся с пандемией, по увеличению продолжительности жизни, а также мы видим, как работают наши медики и оказывают помощь жителям Донбасса. Это не последнее обновление нашего автопарка в этом году».

Максим Забелин, руководитель администрации Главы Башкортостана