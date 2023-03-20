«Сдаем вместе»: в Башкирии родители выпускников написали единый госэкзамен

Республика присоединилась к всероссийской акции «Сдаем вместе». Главная задача, позволить взрослым, что называется, на себе прочувствовать, какого это – решать задания итоговой аттестации.
Тренировочный экзамен мало чем отличается от настоящего. В классы родители проходят по заранее поданным спискам, оставляя на входе телефоны и вооружаясь только знаниями, которые остались со школьных лет.
Среди участников – родители, представители министерств и ведомств, общественные деятели, журналисты. Были и сами школьники, которым еще предстоит сдавать настоящий ЕГЭ. Организаторы подготовили для присутствующих усеченный вариант экзамена по русскому языку: нужно было решить тесты и развернуто ответить на задание, связанное с текстом. На все это заложили 30 минут.
Самому старшему участнику 86 лет. Фарит Рямов – отличник просвещения и сам более 45 лет проработал в школе. На пробный экзамен его привел сын, кстати, директор Регионального центра обработки информации.
В 2023-м в республике ЕГЭ будут сдавать 16 тысяч человек. В этом году самым популярным предметом по выбору стало обществознание, предпочтение которому отдали более трети всех выпускников. Традиционно высокий интерес сохранился к информатике, биологии и физике. В Башкортостане отличники единого госэкзамена, получившие сто баллов, могут рассчитывать на денежную премию в 150 тысяч рублей. А подготовившие их преподаватели – на 50 тысяч. Как говорят специалисты, задания и вопросы ЕГЭ с каждым годом совершенствуют, повышая тем самым и объективность оценки знаний.
Акция «Сдаем вместе» проходит седьмой год подряд. Для родителей это не столько проверка собственных знаний, сколько возможность понять эмоциональное состояние ребенка на экзамене, чтобы, уже придя домой, сказать: ЕГЭ, это совсем не страшно, главное – знать учебную программу.