«Сдаем вместе»: в Башкирии родители выпускников написали единый госэкзамен

Республика присоединилась к всероссийской акции «Сдаем вместе». Главная задача, позволить взрослым, что называется, на себе прочувствовать, какого это – решать задания итоговой аттестации.

Тренировочный экзамен мало чем отличается от настоящего. В классы родители проходят по заранее поданным спискам, оставляя на входе телефоны и вооружаясь только знаниями, которые остались со школьных лет.

Среди участников – родители, представители министерств и ведомств, общественные деятели, журналисты. Были и сами школьники, которым еще предстоит сдавать настоящий ЕГЭ. Организаторы подготовили для присутствующих усеченный вариант экзамена по русскому языку: нужно было решить тесты и развернуто ответить на задание, связанное с текстом. На все это заложили 30 минут.

Самому старшему участнику 86 лет. Фарит Рямов – отличник просвещения и сам более 45 лет проработал в школе. На пробный экзамен его привел сын, кстати, директор Регионального центра обработки информации.

В 2023-м в республике ЕГЭ будут сдавать 16 тысяч человек. В этом году самым популярным предметом по выбору стало обществознание, предпочтение которому отдали более трети всех выпускников. Традиционно высокий интерес сохранился к информатике, биологии и физике. В Башкортостане отличники единого госэкзамена, получившие сто баллов, могут рассчитывать на денежную премию в 150 тысяч рублей. А подготовившие их преподаватели – на 50 тысяч. Как говорят специалисты, задания и вопросы ЕГЭ с каждым годом совершенствуют, повышая тем самым и объективность оценки знаний.