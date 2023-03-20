ФК «Уфа» уступил «Шиннику» в домашнем матче

Футбольный клуб «Уфа» в матче 23-го тура Первой Лиги на своём поле принимал ярославский «Шинник». Несмотря на игровое преимущество хозяев, счёт открыли гости. Дмитрий Самойлов отличился с пенальти, а перед перерывом ярославцы забили после красивой контратаки ещё раз – всё тому же Самойлову ассистировал Артём Кулишев – 0:2.

Какое-то преимущество было у «Уфы», вытерпели и концовку тайма атакующая группа начала цепляться за мяч, что и привело к двум голам.

Наш тренер – самый лучший, он всегда нас настраивает. Мы за него бьемся, у нас команда боевитая, с хорошим опытом, за него каждую игру будем биться.

В самом начале второго тайма «Уфа» один мяч усилиями Эгаша Касинтуры отыграла. Забить ещё хозяевам так и не удалось – подопечные Вадима Евсеева сохранили победный счёт и увезли три очка из Уфы. Следующий матч наша команда проведёт на выезде против тульского «Арсенала», эта встреча состоится 26 марта. А подробнее про матч с «Шинником» смотрите в программе «Пофутболим» сегодня в 20:15.