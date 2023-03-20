Врачи Башкирии спасли 82-летнюю бабушку с начавшимся отеком легких

В день поступления из-за высокого пульса у пациентки начался отек легких, поэтому она экстренно была переведена в реанимацию. Трижды женщина оказывалась на грани жизни и смерти. Эффективную работу сердца врачи восстановили разрядом дефибриллятора. По экстренным показаниям пациентке был имплантирован однокамерный кардиовертер-дефибриллятор и назначена интенсивная терапия, благодаря которой был нормализован водно-солевой баланс и пересмотрена антиаритмическая терапия.

Ирина Николаева, главный врач Республиканского кардиоцентра