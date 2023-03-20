Врачи Башкирии спасли 82-летнюю бабушку с начавшимся отеком легких

Врачи Башкирии успешно сохранили жизнь 82-летней пенсионерки. Об этом рассказала главный врач Республиканского кардиоцентра Ирина Николаева.
Пациентка поступила в медицинское учреждение с жалобами на одышку и учащенное сердцебиение. Она наблюдалась у врачей, принимала антиаритмические препараты, но они не приносили ощутимого эффекта.
Медики выявили угрожающие жизни нарушения ритма сердца на фоне изменений водно-солевого обмена и проаритмогенного эффекта препарата.
Сейчас пенсионерка идёт на поправку. Её выписали в удовлетворительном состоянии, но она всё ещё находится под наблюдением врачей.