Врачи Башкирии спасли 82-летнюю бабушку с начавшимся отеком легких

Врачи Башкирии успешно сохранили жизнь 82-летней пенсионерки. Об этом рассказала главный врач Республиканского кардиоцентра Ирина Николаева.

Фото №1 - Врачи Башкирии спасли 82-летнюю бабушку с начавшимся отеком легких

Пациентка поступила в медицинское учреждение с жалобами на одышку и учащенное сердцебиение. Она наблюдалась у врачей, принимала антиаритмические препараты, но они не приносили ощутимого эффекта.

Медики выявили угрожающие жизни нарушения ритма сердца на фоне изменений водно-солевого обмена и проаритмогенного эффекта препарата.

В день поступления из-за высокого пульса у пациентки начался отек легких, поэтому она экстренно была переведена в реанимацию. Трижды женщина оказывалась на грани жизни и смерти. Эффективную работу сердца врачи восстановили разрядом дефибриллятора. По экстренным показаниям пациентке был имплантирован однокамерный кардиовертер-дефибриллятор и назначена интенсивная терапия, благодаря которой был нормализован водно-солевой баланс и пересмотрена антиаритмическая терапия.

Ирина Николаева, главный врач Республиканского кардиоцентра

Сейчас пенсионерка идёт на поправку. Её выписали в удовлетворительном состоянии, но она всё ещё находится под наблюдением врачей.

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