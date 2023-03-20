В Башкирии мужчина убил 95-летнего ветерана из-за 8 тысяч рублей

В Башкирии 64-летнего жителя Илишевского района обвинили в страшном преступлении. Мужчина подозревается в убийстве из-за денег.
25 августа прошлого года сельчанин пришёл к 95-летнему ветерану Великой Отечественной войны, чтобы ограбить. Он нанёс несчастному около 25 ударов заостренным металлическим штырём и неустановленным колюще-режущим предметом. Также при нападении он использовал газовый баллончик.
От полученных травм пенсионер скончался сразу. Мужчине удалось похитить 8 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, сельчанин не признал свою вину. Дело направлено в суд.