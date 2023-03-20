В Башкирии у дороги нашли тело мужчины со связанными ногами

На автодороге возле села Суккулово было найдено тело мужчины со связанными ногами. Правоохранители обнаружили на трупе ножевые ранения в шее. Тщательно изучив улики и другие детали, сотрудники правоохранительных органов установили предполагаемого убийцу. Им оказался 45-летний мужчина, который временно проживал у отца в селе Суккулово.

По версии следствия, убитый пришёл в гости к новому знакомому. Они проводили вечер за распитием спиртных напитков сначала в доме, а после в бане. Дружеская посиделка закончилась ссорой, во время которой 45-летний мужчина ударил собутыльника ножом. После подозреваемый привязал тело несчастного за ноги к машине и повёз в сторону кладбища. В пути трос оторвался, и мужчина решил оставить тело убитого на дороге.