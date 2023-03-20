В Башкирии у дороги нашли тело мужчины со связанными ногами

В Башкирии расследуют жестокое убийство 51-летнего жителя селя Семилетка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД региона.

Фото №1 - В Башкирии у дороги нашли тело мужчины со связанными ногами

На автодороге возле села Суккулово было найдено тело мужчины со связанными ногами. Правоохранители обнаружили на трупе ножевые ранения в шее. Тщательно изучив улики и другие детали, сотрудники правоохранительных органов установили предполагаемого убийцу. Им оказался 45-летний мужчина, который временно проживал у отца в селе Суккулово.

По версии следствия, убитый пришёл в гости к новому знакомому. Они проводили вечер за распитием спиртных напитков сначала в доме, а после в бане. Дружеская посиделка закончилась ссорой, во время которой 45-летний мужчина ударил собутыльника ножом. После подозреваемый привязал тело несчастного за ноги к машине и повёз в сторону кладбища. В пути трос оторвался, и мужчина решил оставить тело убитого на дороге.

С подозреваемым проводятся первоначальные следственные действия, следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели. По данному факту Дюртюлинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

пресс-служба СК РФ по РЮ 

Фото: СК РФ по РБ. 

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