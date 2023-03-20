Ямочный ремонт и «Башкирские дворики»: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Ускорить ямочный ремонт дорог и разобраться с затянувшимся строительством стадиона «Шахтер» в Кумертау. На еженедельном оперативном совещании Глава Башкортостана Радий Хабиров обозначил основные задачи, на которые должны обратить внимание члены регионального правительства и власти на местах.

Свой очередной день рождения Глава Башкортостана снова встретил на работе. В прошлом году 20 марта Радий Хабиров находился в рабочей поездке на Донбасс, посещал Донецк. Сегодня получил поздравления от коллег во время оперативного совещания.

Хотел поблагодарить вас всех за совместную работу. Для меня приятно отмечать свой день рождения. В прошлом году мы небольшой группой отметили, и для меня это было важно, в ДНР. Но сегодня с вами, и спасибо вам за поддержку и за командную работу. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

И работы у этой команды действительно много. Почти 1200 обращений от водителей на дорожные дефекты поступило за прошлую неделю. Чаще всего на ямы жаловались жители Уфы, Стерлитамака и Октябрьского. Хоть ремонтные работы ведутся, в связи с погодными условиями растёт и количество новых выбоин.

Мы работаем с холодным асфальтом, проблем с этим нет. С горячим асфальтом, пока температура воздуха не прогрелась до +10, смысла нет работать. Он будет вылетать. Алан Марзаев, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Будьте готовы к активной работе, о ситуации с ямочным ремонтом – своевременно информируйте. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В Башкортостане планируют провести «День маленького батыра» для детей с особенностями развития здоровья по аналогии с «Балом маленьких принцесс», который проходит 8 марта. С датой ещё предстоит определиться. А вот II Форум добровольцев состоится уже летом в парке «Патриот». По словам главы республики, волонтёры стали надежной поддержкой государства, работая в различных направлениях. В добровольческом движении задействованы люди разных возрастов. Также на совещании подвели итоги визита официальной делегации Башкортостана в Иран.

Иранские нефте- и газодобывающие компании заинтересовались высокотехнологичными сервисными услугами башкирской компании «Бурсервис». Промышленное оборудование и приборы также вызвали интерес у иранской стороны. В частности, крупной нефтедобывающей компании требуются расходомеры для портового оборудования, которые могут поставлять наши компании. Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан

Министерство здравоохранения республики предложило усилить темпы ревакцинации от коронавируса, особенно пожилого населения. Ковид ещё не побежден и люди продолжают болеть, отметил руководитель ведомства Айрат Рахматуллин. Глава Башкортостана согласился с доводами и поручил представить ему предложения к следующему совещанию.

Ждем предложения Минздрава по ревакцинации: с цифрами, фактами и в разрезе муниципалитетов. Давайте снова навалимся, раз люди болеют. И, кстати, люди умирают. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Поддержал Радий Хабиров и реализацию программы «Башкирские дворики».

Мы стремимся привести в порядок общественные и дворовые территории, синхронизировать благоустройство с ремонтом подъездов, крыш и фасадов многоквартирных домов. Так, в 2023 году в рамках одной из самых востребованных у жителей программы «Башкирские дворики» будут благоустроены 206 дворовых территорий в 30 муниципалитетах. Бюджет программы этого года был увеличен на 200 млн руб. и составил 1 млрд 200 млн руб. Дополнительно на условиях софинансирования из местных бюджетов, а также из средств жителей, участвующих в программе, направлены еще 72 млн руб. Ирина Голованова, и.о. министра ЖКХ Республики Башкортостан

Радий Хабиров дал поручение тщательно следить за ходом выполнения работ, чтобы они были завершены качественно и в срок. И также поставил задачу правительству региона разобраться с затянувшимся строительством стадиона «Шахтер» в Кумертау.

Я лично начинал проект стадиона, он в центре города расположен, красивый, но мы там застряли. Меня подвели строители – нарисовали сперва одну картину цены, потом другую. Где-то мэр был не прав предыдущий. Значит, широко шагать не нужно было, определенный объем сделать и запустить, насколько можно. Это безобразие там уже три года, по-моему. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан