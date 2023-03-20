Ямочный ремонт и «Башкирские дворики»: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Ускорить ямочный ремонт дорог и разобраться с затянувшимся строительством стадиона «Шахтер» в Кумертау. На еженедельном оперативном совещании Глава Башкортостана Радий Хабиров обозначил основные задачи, на которые должны обратить внимание члены регионального правительства и власти на местах.
Свой очередной день рождения Глава Башкортостана снова встретил на работе. В прошлом году 20 марта Радий Хабиров находился в рабочей поездке на Донбасс, посещал Донецк. Сегодня получил поздравления от коллег во время оперативного совещания.
И работы у этой команды действительно много. Почти 1200 обращений от водителей на дорожные дефекты поступило за прошлую неделю. Чаще всего на ямы жаловались жители Уфы, Стерлитамака и Октябрьского. Хоть ремонтные работы ведутся, в связи с погодными условиями растёт и количество новых выбоин.
В Башкортостане планируют провести «День маленького батыра» для детей с особенностями развития здоровья по аналогии с «Балом маленьких принцесс», который проходит 8 марта. С датой ещё предстоит определиться. А вот II Форум добровольцев состоится уже летом в парке «Патриот». По словам главы республики, волонтёры стали надежной поддержкой государства, работая в различных направлениях. В добровольческом движении задействованы люди разных возрастов. Также на совещании подвели итоги визита официальной делегации Башкортостана в Иран.
Министерство здравоохранения республики предложило усилить темпы ревакцинации от коронавируса, особенно пожилого населения. Ковид ещё не побежден и люди продолжают болеть, отметил руководитель ведомства Айрат Рахматуллин. Глава Башкортостана согласился с доводами и поручил представить ему предложения к следующему совещанию.
Поддержал Радий Хабиров и реализацию программы «Башкирские дворики».
Радий Хабиров дал поручение тщательно следить за ходом выполнения работ, чтобы они были завершены качественно и в срок. И также поставил задачу правительству региона разобраться с затянувшимся строительством стадиона «Шахтер» в Кумертау.
Республика стабильно финансирует ремонт дворов и строительство общественных пространств в городах и районах. Однако не всегда подрядные организации выполняют свою работу качественно. И это вызывает обоснованное недовольство местных жителей. Чтобы искоренить данную проблему, контроль за подрядчиками усилят, и отвечать за результат будут лично главы муниципалитетов.