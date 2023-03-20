В Башкирии 37 больниц получили ключи от спецмашин

Сегодня медицинские организации республики получили ключи от 65 спецмашин. В 37 больниц поступят кареты скорой помощи, легковые машины, передвижные фельдшерско-акушерские пункты. В зависимости от модификации автомобили укомплектованы всем необходимым оборудованием для оказания помощи населению.
С виду обычная медицинская «Газель», на деле – мини-больница на колесах. Передвижные комплексы – это модульные госпитали, которые окажут помощь прямо у дома пациента. Особую актуальность такая спецтехника приобретает в населенных пунктах, где еще не построили ФАПы.
Площадь перед спорткомплексом превратилась в гигантскую парковку. Одно из масштабных распределений техники для больниц. 65 автомобилей предназначены для районных, городских и детских медучреждений. Мобильные комплексы будут выезжать в отдаленные населенные пункты по графику.
37 медицинских организаций республики сегодня пополнились передвижными комплексами, каретами скорой помощи. Также больницы получили 40 легковых автомобилей «Лада». Машины оснащены современными системами безопасности – экстренного оповещения и бортовым компьютером.
Машины уже готовы выехать на первые вызовы. Профессиональный осмотр станет для сельчан доступнее и качественнее. Такая помощь хоть и считается первичной, зачастую является самой важной – раннее выявление недугов в разы повышает шансы на оздоровление.