В Башкирии 37 больниц получили ключи от спецмашин

Сегодня медицинские организации республики получили ключи от 65 спецмашин. В 37 больниц поступят кареты скорой помощи, легковые машины, передвижные фельдшерско-акушерские пункты. В зависимости от модификации автомобили укомплектованы всем необходимым оборудованием для оказания помощи населению.

С виду обычная медицинская «Газель», на деле – мини-больница на колесах. Передвижные комплексы – это модульные госпитали, которые окажут помощь прямо у дома пациента. Особую актуальность такая спецтехника приобретает в населенных пунктах, где еще не построили ФАПы.

Будем выезжать сами, дороги хорошие, сложностей не будет. Виктор Шабалин, механик гаража Малоязовской ЦРБ

Площадь перед спорткомплексом превратилась в гигантскую парковку. Одно из масштабных распределений техники для больниц. 65 автомобилей предназначены для районных, городских и детских медучреждений. Мобильные комплексы будут выезжать в отдаленные населенные пункты по графику.

Населенных пунктов без ФАПов 11. Но туда, даже где они есть, техника будет выезжать, чтобы обслужить маломобильных граждан. Рудольф Фахретдинов, главный врач Малоязовской ЦРБ

37 медицинских организаций республики сегодня пополнились передвижными комплексами, каретами скорой помощи. Также больницы получили 40 легковых автомобилей «Лада». Машины оснащены современными системами безопасности – экстренного оповещения и бортовым компьютером.

Собираем потребность. Автопарк обновляет системно. Где потребность выше, там больше обращаем внимание. Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан

В этом году будет еще как минимум две партии. Суммарно получим более ста единиц техники. Максим Забелин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан