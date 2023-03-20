20 марта отмечается 104 года со дня основания БАССР

Сегодня отмечается дата образования республики. 104 года назад 20 марта была образована БАССР, а в Москве был заключен договор с советской властью страны.

17 марта окончательный текст соглашения был подписан народным комиссаром национальностей Иосифом Сталиным, со стороны Башкирии – председателем башкирского правительства Мухаметханом Кулаевым, членом областного совета Мулладжаном Халиковым и адъютантом командующего башкирскими войсками Абдрашитом Бикбавовым. Три дня спустя договор утвердили, свою подпись поставил и Владимир Ленин.