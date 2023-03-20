В Башкирии по программе капремонта в 2023 году отремонтируют более 600 домов

В этом году по программе капремонта в республике отремонтируют более 600 домов. В них предусмотрено свыше 700 различных видов работ, начиная от замены коммуникаций и заканчивая обновлением внешнего облика зданий. Некоторые работы в самом разгаре. Например, столичные подрядчики активно реконструируют кровли.

На деревянный каркас будущей кровли наносят специальную огнестойкую пропитку. Цвет в данном случае играет роль индикатора. Рабочие добавили в раствор краситель, чтобы контролировать качество обработки балок. Между ними стелют водонепроницаемую пленку, которая будет спасать крышу от протечек. Кстати, именно сейчас наиболее благоприятное время для кровельных работ, говорят подрядчики.

На ремонт кровли стандартной пятиэтажки уходит около трех месяцев. За это время жители получают фактически новую крышу. Как правило, подобные реконструкции проводятся в домах впервые с момента их постройки. Этим жильцам, кстати, повезло: по программе капремонта им обновят еще и фасад.

Ремонт кровли и фасада – наиболее часто встречающиеся виды работ. Следом идет все, что связано с внутренними коммуникациями: замена систем водоснабжения и канализации, электричества, теплосетей. Отдельным пунктом идут лифты, замена которых может производиться вне зависимости от пожеланий жильцов, если, например, эксплуатация старых небезопасна.