ВК «Урал» уступил казанскому «Зениту» на своей площадке

В итоге свои шансы получили резервисты «Урала», а вот наставник «Зенита» Алексей Вербов выставил на матч против уфимцев оптимальный состав. Первые две партии «Зенит» забрал без особых проблем – 25:18, 25:12.

Играли так-то неплохо, дебютировал в этом матче, команда очень сильно поддержала меня. А так считаю, есть к чему стремиться.

Многое не получилось, у многих ребят волнение, куча своих ненужных ошибок. Результат налицо, но с другой стороны, мы играли с самым титулованным клубом, грандом российского волейбола.

Третий сет получился более боевым, уфимцы вели в счёте по ходу партии +4. Однако казанцы дожали в концовке 25:20 и одержали сухую победу 3:0. Интересно, что в этом матче исполняющим обязанности главного тренера «Зенита» был именинник Максим Михайлов. Самым результативным игроком встречи стал доигровщик хозяев Сергей Никитин. «Урал» по окончании тура опустился на восьмое место, но ниже по итогам регулярки уже не окажется.