ВК «Урал» уступил казанскому «Зениту» на своей площадке

Волейбольный клуб «Урал» в матче 29-го тура Суперлиги на своей площадке принимал казанский «Зенит». Хозяева столкнулись с серьёзными кадровыми проблемами, потеряв несколько ключевых игроков.

В итоге свои шансы получили резервисты «Урала», а вот наставник «Зенита» Алексей Вербов выставил на матч против уфимцев оптимальный состав. Первые две партии «Зенит» забрал без особых проблем – 25:18, 25:12.

Играли так-то неплохо, дебютировал в этом матче, команда очень сильно поддержала меня. А так считаю, есть к чему стремиться.

Артур Гараев, доигровщик ВК «Урал»

Многое не получилось, у многих ребят волнение, куча своих ненужных ошибок. Результат налицо, но с другой стороны, мы играли с самым титулованным клубом, грандом российского волейбола.

Антон Малышев, и.о. главного тренера ВК «Урал»
Фото №1 - ВК «Урал» уступил казанскому «Зениту» на своей площадке

Третий сет получился более боевым, уфимцы вели в счёте по ходу партии +4. Однако казанцы дожали в концовке 25:20 и одержали сухую победу 3:0. Интересно, что в этом матче исполняющим обязанности главного тренера «Зенита» был именинник Максим Михайлов. Самым результативным игроком встречи стал доигровщик хозяев Сергей Никитин. «Урал» по окончании тура опустился на восьмое место, но ниже по итогам регулярки уже не окажется.

Сегодня день рождения. Мне представился шанс руководить игрой. Достаточно интересно, но очень ответственно. На какой-то момент, когда мы проигрывали, пришлось поволноваться.

Максим Михайлов, диагональный ВК «Зенит-Казань»

Как видите, мы выиграли, значит, всё хорошо. Кто в какой партии выходит, когда тайм-аут, всё было комфортно, классно, ничего сказать не могу.

Илья Федоров, либеро ВК «Зенит-Казань»
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