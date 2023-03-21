В Октябрьском районе Уфы проводят ямочный ремонт дорог

После затяжной зимы в Октябрьском районе Уфы одними из первых начали приводить в порядок дороги. На участках с опасными выбоинами ямочным ремонтом занимаются с середины февраля.

Работы выполняются с использованием литого асфальта. С начала открытия сезона коммунальные службы Октябрьского района уложили более 50 тонн асфальта.

Сначала дорожные рабочие готовят основание, после – приступают к укладке без уплотняющих катков. Используют горячую асфальтобетонную смесь. Асфальтировщики в день закрывают от 3 до 15 ям – в зависимости от их глубины и размера.