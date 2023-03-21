В Башкирии изготавливают бани-бочки для бойцов СВО

Три уже доставлены в зону СВО, еще пять предстоит отправить в ближайшее время. Речь идёт о передвижных банях, которые построил для военнослужащих предприниматель из Башкортостана. Денис Хисамов, узнав, что в зоне специальной военной операции имеется острая необходимость в продукции, которую производят на его предприятии, решил оказать помощь.

Небольшая на первый взгляд, но свой функционал полностью выполняет. Здесь можно как попариться, так и помыться. Баня-бочка оборудована дровяной печью и емкостью для горячей воды. Топка для удобства сделана снаружи.

Эти бани-бочки специально сделаны для отправки в зону СВО. Их даже снаружи покрасили тёмно-зеленым цветом, ближе к камуфляжному. Придали конструкции и мобильности – за счёт установки на прицеп. Такая баня на колёсах весит чуть больше одной тонны, перевозить её можно даже легковым автомобилем.

Длина бани – от двух с половиной до трех метров. Одновременно в ней могут пребывать до шести человек. Это полностью мобильная конструкция – остается набрать воды в бак и подкинуть в топку дров.