Спортсмены из Башкирии завоевали 17 медалей на Кубке России по борьбе на поясах

В Елабуге завершился Кубок России по борьбе на поясах. Представители республики завоевали на соревнованиях 17 медалей. В вольном стиле у женщин лучшими стали Алёна Фатыхова, Алина Пухова и Олимпия Махиянова. У мужчин победу праздновал Айнур Сыртаев.
В классическом виде башкирские борцы завоевали три золотые медали. Первыми в разных весовых категориях стали Ильфак Ибатуллин, Разиль Шабиев и Артур Зулькарнаев.
Эти состязания – отборочные на Кубок мира, который пройдет осенью в Екатеринбурге. А летом Уфа примет первенство страны по борьбе на поясах среди юношей и девушек.