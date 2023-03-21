Более 2,1 тысяч человек в Уфе были эвакуированы из-за сообщений о минировании зданий

В Уфе более 2,1 тысяч человек были эвакуированы из зданий из-за ложных сообщений о минировании. Такие данные за минувшую неделю на оперативном совещании в администрации города озвучил начальник Управления гражданской защиты Рафаэль Ахметов.
Отмечается, что из общего числа эвакуированных большинство - дети, что свидетельствует о том, что больше всего сообщений о якобы заложенных бомбах получают образовательные учреждения города.
Добавим, что сообщения о минировании зданий регистрировались в Октябрьском (четыре случая), Ленинском и Орджоникидзевском (по одному) районах.