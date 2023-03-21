В Башкирии прошел зимний фестиваль по сдаче нормативов ГТО

В Стерлибашевском районе провели зимний фестиваль по сдаче нормативов ГТО. Школьники классов имени Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова прошли спортивные испытания. Мероприятие, которое ставило своей целью воспитание детей в здоровом духе, объединило семь районов.

Стреляют по мишеням из винтовки, оснащенной лазером. Очки для своей команды шаймуратовцы зарабатывают на фестивале по сдаче нормативов ГТО в селе Стерлибашево. Иван Гончаров научился стрелять совсем недавно, но метко бьет в цель. Нормативы ГТО юноша сдает не первый раз. У него уже три значка: золотой, серебряный и бронзовый.

В составы команд вошли ребята 11-12 лет, ученики классов имени Героя России Минигали Шаймуратова. Подтягивание, наклоны вперёд, прыжки в длину, пресс, плавание – обязательные виды спортивных испытаний. Данис Гараев, командир класса, признается, быть лидером в группе не так легко.

У кого-то из ребят еще нет знака отличия ГТО и фестиваль – значимый шаг, чтобы его получить. Эта награда – как дополнительный балл при поступлении в вуз. На зональном этапе зимнего фестиваля «Готов к труду и обороне» участвуют ребята из Ишимбайского, Кугарчинского, Куюргазинского, Мелеузовского, Стерлибашевского, Федоровского и Стерлитамакского районов. На подобном мероприятии они впервые.