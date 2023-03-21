В Уфе завершился сезон Ночной волейбольной лиги

Каждая команда показывала совершенно разную игру, более того, у всех единая форма, многие команды взяли тренеров и занимаются. И вот сейчас, глядя на финал, мы видим, что команды играют совершенно другой уровень.

Ренат Васин, вице-президент Ночной волейбольной лиги Республики Башкортостан