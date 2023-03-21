В Уфе завершился сезон Ночной волейбольной лиги

Участие принимала 21 команда. Это коллективы органов государственной власти, правоохранительных органов и крупнейших предприятий региона. Накануне в одной из встреч на стадионе «Динамо» прошли матчи за третье и первое места. По итогам победителями лиги стала команда «Газпром межрегионгаз Уфа».
Это был первый турнир такого рода, цель которого – популяризация волейбола, пропаганда здорового образа жизни и укрепление корпоративной культуры участников. Теперь волейбольная ночная лига станет ежегодной.