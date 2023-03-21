В Уфе завершился сезон Ночной волейбольной лиги

Участие принимала 21 команда. Это коллективы органов государственной власти, правоохранительных органов и крупнейших предприятий региона. Накануне в одной из встреч на стадионе «Динамо» прошли матчи за третье и первое места. По итогам победителями лиги стала команда «Газпром межрегионгаз Уфа».

Команды достойны, которые вышли в финал и все команды. Следующий сезон будет еще сильнее, будем готовиться к новому сезону, будем тренироваться. Конечно, победа – это не самое главное. Главное – участие.

Рузиль Ягафаров, проректор по воспитательной работе и молодежной политике Башкирского государственного аграрного университета

Спорт делает людей сплоченнее, а волейбол тем более. Наша команда заняла в тяжелой борьбе третье место. Мы испытываем положительные эмоции.

Евгений Куйда, старший лейтенант внутренней службы, начальник отряда

Это был первый турнир такого рода, цель которого – популяризация волейбола, пропаганда здорового образа жизни и укрепление корпоративной культуры участников. Теперь волейбольная ночная лига станет ежегодной.

Каждая команда показывала совершенно разную игру, более того, у всех единая форма, многие команды взяли тренеров  и занимаются. И вот сейчас, глядя на финал, мы видим, что  команды играют совершенно другой уровень.

Ренат Васин, вице-президент Ночной волейбольной лиги Республики Башкортостан
Акции БСТ
БАШКОРТТАР-БСТ