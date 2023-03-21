В Уфе открылись Агропромышленный форум и выставка «Агрокомплекс»

Не только показать весь потенциал, но и обсудить ключевые проблемы в развитии отрасли. В Уфе сегодня открылся Агропромышленный форум, в рамках которого проходит и международная выставка. Более 300 экспонентов из России и зарубежья представляют свои последние разработки в области сельского хозяйства.

Агрегаты для обработки почвы, самоходные опрыскиватели, комбайны. На уличной площади ВДНХ-Экспо выставили порядка 180 единиц сельхозтехники. Отдельное внимание уделено зерносушильному оборудованию. Прошлый год, когда аграрии Башкортостана собрали рекордные 5 миллионов тонн зерна, показал, что региону необходимо увеличивать площади зернохранилищ. Вырастить – одно дело, другой немаловажный вопрос – сохранить полученный урожай. Кстати, уже в июне в Уфе планируют запустить завод белорусской компании «Амкодор», где будут выпускать зерноочистительно-сушильные комплексы.

Традиционно Россия является для нас основным торговым партнером. Более 50% экспорта Беларуси – это РФ. Конечно, мы хотим и дальше развиваться, делиться компетенциями. Виталий Невера, заместитель председателя Гродненского облисполкома /Республика Беларусь/

РБ в названии трактора можно расшифровать как Республика Беларусь, так и Республика Башкортостан. В любом случае ошибкой не будет, так как технику планируют выпускать совместно с Минским тракторным заводом. Собирать такие гусеничные «фермеры РБ» будут в Уфимском районе. А вот в Стерлитамакском сегодня открыли цех для окончательной сборки самоходных косилок «Чулпан-100». Старт новым производствам дали во время открытия Агропромышленного форума.

Сегодня здесь в 33-й раз проходит это мероприятие, которое позволяет нам с вами перед началом аграрного сезона, перед весенне-полевыми работами обсудить проблемы, современные тренды и двигаться к повышению эффективность и облегчения труда сельчанина. Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

Сегодня в Башкортостане реализуется 60 крупных инвестиционных проектов на сумму более 95 млрд рублей. Динамично обновляется машинно-транспортный парк. В прошлом году для нужд сельчан было закуплено более 3000 единиц техники. Освоено импортозамещающее производство более 2000 видов запасных частей. Интенсивно внедряются цифровые технологии.

Участие в выставке «Агрокомплекс» принимают более 300 компаний из 37 регионов России. Она имеет статус международной. В Уфу также приехали представители Китая, Кыргызстана, Южной Кореи, Турции и Беларуси.

В рамках Агропромышленного форума сегодня состоялось пленарное заседание «Будущее российского села». Его участники обсудили вопросы развития сельских территорий и в целом отрасли – это внедрение современных технологий при производстве сельхозпродукции, обеспечение села квалифицированными кадрами, увеличение рабочих мест. Привлечь молодежь к работе на земле нелегко, говорят руководители хозяйств, но вполне реально. Для этого элементарно необходимо создавать нормальные условия труда, не забывая об отдыхе сотрудников.

В рамках форума сегодня прошла панельная дискуссия, на которой говорили о производстве продуктов питания и новых рынках сбыта продукции. Также состоялся круглый стол на тему «Механизмы продвижения фермерской продукции в ритейл». Министерство торговли и услуг Башкортостана представило меры поддержки республиканского товаропроизводителя.