В Башкирии показали, как работает импортозамещающее производство сельхозмашин

Новый цех компании «БашАгроМаш» по окончательной сборке косилок «Чулпан-100» не только увеличил производительность предприятия, но и ускорил доставку сельхозмашин до аграриев. Агрегаты полностью сконструированы в Башкортостане, а комплектующие поставляются из более чем 10 регионов России.
Все новые узлы и агрегаты выпускаемых на предприятии агромашин рождаются здесь. Выпускники УГАТУ проектируют каждую деталь до мелочей, а после производства и сборки машины и навесное оборудование проходят испытания в полях. После того, как зарубежные компании покинули российский рынок, инженеры в короткие сроки смогли заполнить опустевшую нишу.
Производственная база оснащена современными технологиями и оборудованием нового поколения. Координатно-плазменная и лазерная резка металла позволила в несколько раз увеличить производительность и сократить расход материала. Раньше для заготовок использовали автогенную резку по шаблону, после чего деталь отвозили на фрезеровку.
Здесь металлический каркас обретает окончательный вид кабины. В одной косилке – почти километр проводов, которые прокладывают вручную. А рабочее место механизатора оборудуют системой климат-контроля, магнитолой, спутниковым навигатором для полей и другими электронными помощниками. Особое внимание уделяют пожеланиям самих аграриев.
Самоходные косилки «Чулпан» хорошо известны российским аграриям, не уступают по своим характеристикам зарубежным аналогам. И что важно – они аккредитованы для участия в льготных программах по линии Минпромторга России и Росагролизинга. Заказы на всю линейку продукции расписаны на месяцы вперёд.
Яркий пример того, когда международные санкции сыграли на руку республиканским производителям. После ухода из России зарубежных поставщиков заказы на «БашАгроМаше» выросли в разы. И чтобы удовлетворить спрос, на предприятии открыли новые цеха сборки. По качеству башкирские самоходные косилки не уступают европейским аналогам, при этом стоят почти в три раза дешевле – 11 миллионов рублей вместо 30. К тому же, республиканский бюджет субсидируют аграриям до 50 процентов стоимости каждого агрегата.