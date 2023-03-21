В Башкирии показали, как работает импортозамещающее производство сельхозмашин

Новый цех компании «БашАгроМаш» по окончательной сборке косилок «Чулпан-100» не только увеличил производительность предприятия, но и ускорил доставку сельхозмашин до аграриев. Агрегаты полностью сконструированы в Башкортостане, а комплектующие поставляются из более чем 10 регионов России.

Все новые узлы и агрегаты выпускаемых на предприятии агромашин рождаются здесь. Выпускники УГАТУ проектируют каждую деталь до мелочей, а после производства и сборки машины и навесное оборудование проходят испытания в полях. После того, как зарубежные компании покинули российский рынок, инженеры в короткие сроки смогли заполнить опустевшую нишу.

Мы проектируем им достойные аналоги или даже лучше по характеристикам. С более надежными агрегатами, в которых стараемся использовать отечественные комплектующие. Юнир Валеев, инженер-конструктор

Производственная база оснащена современными технологиями и оборудованием нового поколения. Координатно-плазменная и лазерная резка металла позволила в несколько раз увеличить производительность и сократить расход материала. Раньше для заготовок использовали автогенную резку по шаблону, после чего деталь отвозили на фрезеровку.

В данном случае деталь либо сразу на гибку идёт, сразу делаются все отверстия. Или сразу в работу отдается. Точность высокая, до доли сотых миллиметра. То есть отверстия сразу, не проверяя, можно отдавать в работу, зная, что она попадёт. Александр Черномырдин, оператор станка ЧПУ

Здесь металлический каркас обретает окончательный вид кабины. В одной косилке – почти километр проводов, которые прокладывают вручную. А рабочее место механизатора оборудуют системой климат-контроля, магнитолой, спутниковым навигатором для полей и другими электронными помощниками. Особое внимание уделяют пожеланиям самих аграриев.

Очень большой обзор сзади. Механизаторы сами просили увеличить стекло, оно затемненное сразу с завода идёт. Световые приборы очень мощные галогеновые стоят. Они могут круглые сутки работать, ночью освещение на 360 градусов. Ринат Кутьянов, ведущий инженер сервисной службы

Самоходные косилки «Чулпан» хорошо известны российским аграриям, не уступают по своим характеристикам зарубежным аналогам. И что важно – они аккредитованы для участия в льготных программах по линии Минпромторга России и Росагролизинга. Заказы на всю линейку продукции расписаны на месяцы вперёд.

Мы имеем заказы и заявки уже до середины лета как минимум. Всё, что произведем в этом году, мы обязательно продадим. На всю запланированную продукцию уже есть клиенты и поставщики. Алексей Лукин, заместитель директора по производству