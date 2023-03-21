В Башкирии работает проект «Скорая экспортная помощь»

«Скорая экспортная помощь» посетила предприятия Уфимского района. В республике продолжается реализация проекта, который помогает производителям находить рынки сбыта своей продукции. О совместной деятельности Центра поддержки экспорта и Министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкортостана – в нашем сюжете.
Процесс розлива кумыса в тару необходимо только контролировать. Он полностью автоматизирован. Вплоть до этапа закрытия бутылок. Аппарат единственный в стране – это уникальная разработка предприятия. Хозяйство в основном экспортирует полезный напиток в Казахстан. Сейчас объем производства превышает 5 тонн в сутки. В перспективе планируют увеличить эту цифру в два раза. И главное сейчас – найти инструменты продвижения башкирского кумыса в регионы России.
А вот сельхозкооператив в селе Жуково пока только мечтает экспортировать свою продукцию. Предприятие создано четыре года назад, занимается разведением лошадей, птицы и растениеводством. Возможности увеличить объемы производства имеются, а вот рынков пока нет.
После встречи руководства предприятия со специалистами экспортной помощи принято решение производить больше мясных консервов длительного хранения, детально изучить зарубежный рыночный спрос перед посевом сельхозкультур.
Проект экспортной помощи предприятиям республики работает с 2020 года. Задача специалистов – выявление и поддержка экспортно-ориентированных компаний. За все время работы помощь выезжала по адресам более 200 предприятий. При необходимости такой поддержки бизнесмену достаточно отправить заявку в Центр поддержки экспорта республики, предоставив краткое описание компании, сайт или социальные сети.