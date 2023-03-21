В Башкирии работает проект «Скорая экспортная помощь»

«Скорая экспортная помощь» посетила предприятия Уфимского района. В республике продолжается реализация проекта, который помогает производителям находить рынки сбыта своей продукции. О совместной деятельности Центра поддержки экспорта и Министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкортостана – в нашем сюжете.

Процесс розлива кумыса в тару необходимо только контролировать. Он полностью автоматизирован. Вплоть до этапа закрытия бутылок. Аппарат единственный в стране – это уникальная разработка предприятия. Хозяйство в основном экспортирует полезный напиток в Казахстан. Сейчас объем производства превышает 5 тонн в сутки. В перспективе планируют увеличить эту цифру в два раза. И главное сейчас – найти инструменты продвижения башкирского кумыса в регионы России.

А вот сельхозкооператив в селе Жуково пока только мечтает экспортировать свою продукцию. Предприятие создано четыре года назад, занимается разведением лошадей, птицы и растениеводством. Возможности увеличить объемы производства имеются, а вот рынков пока нет.

После встречи руководства предприятия со специалистами экспортной помощи принято решение производить больше мясных консервов длительного хранения, детально изучить зарубежный рыночный спрос перед посевом сельхозкультур.