В Госсобрании Башкирии рассмотрели законопроект о патриотическом воспитании

Кроме того, было отмечено, что требуется внести изменения в закон о пожарной безопасности. Речь идёт об освобождении от ответственности огнеборцев за причинение материального ущерба при тушении возгораний, которые действовали в условиях оправданного риска. Предложения будут заслушаны и приняты на пленарном заседании парламента, которое состоится 29 марта.