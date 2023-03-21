МХК «Толпар» готовится к следующей серии матчей плей-офф против «Омских ястребов»

«Толпар» в среду вступит в борьбу с «Омскими ястребами». Уфимская молодежка сумела пробиться в четвертьфинал плей-офф благодаря победе над сильными соперниками из Магнитогорска. Теперь башкирскому коллективу брошен новый вызов.

В отличие от старших товарищей по клубу «Толпар» пока преподносит только приятные сюрпризы. Почти никто не верил, что удастся пройти «Стальных лисов». Но победа получилась более чем уверенной. Хотя еще недавно соперники встречались в регулярном чемпионате, и магнитогорцы были гораздо сильнее.

На плей-офф немного другой настрой. В регулярке, возможно, некоторые ребята играли более спокойно. Соперник был сильнее, и где-то, может, недоигрывали моменты. Когда подошли к плей-офф, мы поняли, что нам уже нечего терять. Просто все вышли биться. Эрик Галиев, нападающий МХК «Толпар»

После победы над «лисами» игроки «Толпара» получили два заслуженных выходных. Дополнительно настраивать команду на предстоящую серию не нужно. Ведь соперника снова считают безусловным фаворитом.

Соперника считают фаворитом, это стимулирует, чтобы играть немного злее, агрессивнее. Всегда интереснее играть с сильными ребятами. Семен Рубцов, нападающий МХК «Толпар»

«Омские ястребы» в прошлом сезоне сумели дойти до полуфинала Кубка Харламова. В минувшем регулярном чемпионате заняли верхнюю строчку на Востоке. В 50 играх одержали 37 побед. В первой стадии плей-офф в трех играх уверенно прошли «Сибирских снайперов».

Исполнители у Омска еще сильнее. Никому не надо представлять Мирошниченко, Гуляева, Трикозова. У них целая россыпь игроков, которые позиционируются одними из лучших в стране. Мы постараемся быть не хуже именно командой. Владимир Потапов, старший тренер МХК «Толпар»