МХК «Толпар» готовится к следующей серии матчей плей-офф против «Омских ястребов»

«Толпар» в среду вступит в борьбу с «Омскими ястребами». Уфимская молодежка сумела пробиться в четвертьфинал плей-офф благодаря победе над сильными соперниками из Магнитогорска. Теперь башкирскому коллективу брошен новый вызов.
В отличие от старших товарищей по клубу «Толпар» пока преподносит только приятные сюрпризы. Почти никто не верил, что удастся пройти «Стальных лисов». Но победа получилась более чем уверенной. Хотя еще недавно соперники встречались в регулярном чемпионате, и магнитогорцы были гораздо сильнее.
После победы над «лисами» игроки «Толпара» получили два заслуженных выходных. Дополнительно настраивать команду на предстоящую серию не нужно. Ведь соперника снова считают безусловным фаворитом.
«Омские ястребы» в прошлом сезоне сумели дойти до полуфинала Кубка Харламова. В минувшем регулярном чемпионате заняли верхнюю строчку на Востоке. В 50 играх одержали 37 побед. В первой стадии плей-офф в трех играх уверенно прошли «Сибирских снайперов».
Первая игра серии пройдет в Омске в среду. В четверг команды проведут повторный поединок. Третий матч в Уфе запланирован на воскресенье 26 марта.