В Уфе впервые провели лечение рака радиоактивным препаратом

На базе Института урологии и клинический онкологии БГМУ появился новый метод лечения больных с кастрационно-резистентным раком предстательной железы с метастазами в костях. Эту болезнь невозможно выявить на ранних стадиях, говорят врачи, поэтому и помощь в лечении нужна незамедлительная.

Новый препарат радия хлорид и метод его использования на практике показал свою эффективность и уже помог многим больным онкологией.

В России он появился в 2014 году. Именно наша клиника в Обнинске, в медицинском радиологическом центре, была первой, которая начала его применять вначале в рамках международных клинических исследований. Мы в них участвовали. И благодаря этим исследованиям препарат был зарегистрирован, и начиная с 2017 года он уже применяется в рутинной практике. Теперь он здесь, и, соответственно, не надо пациентам из Уфы ездить в Москву или Обнинск, а можно будет получать это лечение здесь.

Валерий Крылов, заведующий отделением радионуклидной терапии МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России /г. Обнинск/

Людей с онкологическим заболеванием с метастазами в кости, по словам врачей, тысячи. Поэтому такой препарат был просто необходим. «Ксофиго», или радия хлорид, имеет накопительный эффект. Курс лечения длится шесть месяцев и состоит из шести инъекций. Получить лечение можно как по квоте, так и на коммерческой основе.

Этот метод в мировой медицине достаточно новый. В Российской Федерации буквально 2-3 года назад первые онкологические пациенты с метастазами были пролечены радиоактивным радием. Это изотоп, который накапливается исключительно в костных метастазах. И мы даём практически 100-процентную гарантию излечения больных, останавливая дальнейший рост этих метастаз у тех больных, которые еще вчера казались абсолютно безнадежными.

Валентин Павлов, ректор БГМУ, заведующий кафедрой урологии с курсом ИДПО
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