В Уфе впервые провели лечение рака радиоактивным препаратом

В России он появился в 2014 году. Именно наша клиника в Обнинске, в медицинском радиологическом центре, была первой, которая начала его применять вначале в рамках международных клинических исследований. Мы в них участвовали. И благодаря этим исследованиям препарат был зарегистрирован, и начиная с 2017 года он уже применяется в рутинной практике. Теперь он здесь, и, соответственно, не надо пациентам из Уфы ездить в Москву или Обнинск, а можно будет получать это лечение здесь.

Валерий Крылов, заведующий отделением радионуклидной терапии МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России /г. Обнинск/