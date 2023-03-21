В Уфе впервые провели лечение рака радиоактивным препаратом

На
базе Института урологии и клинический онкологии БГМУ появился новый метод лечения
больных с кастрационно-резистентным раком предстательной железы с метастазами в
костях. Эту болезнь невозможно выявить на ранних стадиях, говорят врачи,
поэтому и помощь в лечении нужна незамедлительная.
Новый
препарат радия хлорид и метод его использования на практике показал свою
эффективность и уже помог многим больным онкологией.
В России он
появился в 2014 году. Именно наша клиника в Обнинске, в медицинском
радиологическом центре, была первой, которая начала его применять вначале в
рамках международных клинических исследований. Мы в них участвовали. И
благодаря этим исследованиям препарат был зарегистрирован, и начиная с 2017
года он уже применяется в рутинной практике. Теперь он здесь, и, соответственно,
не надо пациентам из Уфы ездить в Москву или Обнинск, а можно будет получать
это лечение здесь.Валерий Крылов, заведующий отделением радионуклидной терапии МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России /г. Обнинск/
Людей
с онкологическим заболеванием с метастазами в кости, по словам врачей, тысячи.
Поэтому такой препарат был просто необходим. «Ксофиго», или радия хлорид, имеет
накопительный эффект. Курс лечения длится шесть месяцев и состоит из шести
инъекций. Получить лечение можно как по квоте, так и на коммерческой основе.
Этот метод в
мировой медицине достаточно новый. В Российской Федерации буквально 2-3 года
назад первые онкологические пациенты с метастазами были пролечены радиоактивным
радием. Это изотоп, который накапливается исключительно в костных метастазах. И
мы даём практически 100-процентную гарантию излечения больных, останавливая
дальнейший рост этих метастаз у тех больных, которые еще вчера казались
абсолютно безнадежными.Валентин Павлов, ректор БГМУ, заведующий кафедрой урологии с курсом ИДПО