В Уфе прошел концерт «Гранд гала к 85-летию Рудольфа Нуреева»

На сцену вышли ведущие солисты труппы и приглашенные артисты. В этом году «Нуреевские дни» посвящены Году педагога и наставника. Поэтому показать свое мастерство вышли и воспитанники Башкирского хореографического колледжа, который носит имя знаменитого танцовщика и артиста. К слову, в музее театра есть множество экспонатов, связанных с Рудольфом Нуреевым.