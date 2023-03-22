Жители Уфы заявили о землетрясении

21 марта в Уфе зафиксировали сейсмические явления. Об этом сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты.

С 21:56 до 22:05 на тряску пожаловались жильцы пяти домов: Дорофеева, 3/2; Комсомольская, 27/3; Пр. Октября, 18/3; М. Жукова, 17; Российская, 163а. Горожане рассказали, что сейсмические явления ощущались на верхних этажах. В квартирах чувствовалась вибрация мебели, раскачивались люстры, а также происходило волнение воды в аквариумах.