В Уфе подростки вымогали деньги у учащихся

Выяснилось, что в сентябре прошлого года между учащимися одной из школ столицы произошёл конфликт. После этого в течение месяца подросток и его друзья вымогали деньги у трёх школьников. Они угрожали ребятам расправой, преследовали лично и в интернете. Подросткам удалось получить 2,3 тысячи рублей. Сразу после этого их задержали сотрудники полиции.