Житель Башкирии избил 95-летнюю пенсионерку из-за трёх тысяч рублей

Подсудимые не признали свою вину. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 14 лет с ограничением свободы на период от одного года до двух лет, а также взыскал с одного из них компенсацию морального вреда в пользу дочери умершей в размере одного миллиона рублей.