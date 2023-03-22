Житель Башкирии избил 95-летнюю пенсионерку из-за трёх тысяч рублей

В Ишимбае перед судом предстали три местных жителя. Их обвинили в причинении тяжких повреждений, которые привлекли к смерти.
Пьяный горожанин пришёл ночью к 95-летней соседке. Он попросил у женщины деньги в долг. Получив отказ, мужчина избил несчастную и позвал знакомых. Они обыскали квартиру, нашли три тысячи рублей и покинули помещение. На следующий день пенсионерку нашла её дочка. Пострадавшая была госпитализирована, но скончалась в больнице от полученных травм.
Подсудимые не признали свою вину. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 14 лет с ограничением свободы на период от одного года до двух лет, а также взыскал с одного из них компенсацию морального вреда в пользу дочери умершей в размере одного миллиона рублей.