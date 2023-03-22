В УУНиТ запустили проект «Суббота в музее»

Знакомство с фондами четырех музеев: зоологического, этнографического, геологического и археологического. В Уфимском университете науки и технологий запустили увлекательный и познавательный проект «Суббота в музее».

В течение месяца все желающие уфимцы и гости столицы бесплатно смогут посетить ведущие музеи учебного заведения. Главная их особенность в том, что экспонаты в буквальном смысле слова «добыты» руками вузовских ученых, исследователей, студентов и даже школьников, которые участвовали в экспедициях организованных университетом.