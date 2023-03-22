В Минздраве Башкирии прокомментировали смерть пациента в коридоре поликлиники

«10 марта в 08.34 он пришел в поликлинику для плановой сдачи лабораторных исследований, назначенных врачом накануне. На входе охранник заметил, что мужчине плохо, предложил лечь на кушетку и вызвал на место фельдшера кабинета неотложной помощи, терапевта, кардиолога и бригаду скорой помощи. В 08.41 у пациента произошла остановка сердечной деятельности, сотрудники медучреждения сразу, на месте, начали реанимационные мероприятия. В 08.52 прибыла бригада скорой помощи, которая продолжила реанимационные мероприятия. Через 30 минут от начала сердечно-легочной реанимации констатирована биологическая смерть пациента»

пресс-служба Минздрава Башкирии