В Минздраве Башкирии прокомментировали смерть пациента в коридоре поликлиники

В начале марте в уфимской поликлинике №2 умер пациент. Мужчина скончался на скамейке в коридоре медучреждения. Инцидент прокомментировали в региональном Минздраве.

Фото №1 - В Минздраве Башкирии прокомментировали смерть пациента в коридоре поликлиники

По данным ведомства, скончавшийся мужчина страдал болезнью сердца и состоял на учете у профильных специалистов. 10 марта уфимец пришел на прием, но в коридоре ему стало плохо. Охранник поликлиники предложил пациенту лечь на кушетку и вызвал медиков.

«10 марта в 08.34 он пришел в поликлинику для плановой сдачи лабораторных исследований, назначенных врачом накануне. На входе охранник заметил, что мужчине плохо, предложил лечь на кушетку и вызвал на место фельдшера кабинета неотложной помощи, терапевта, кардиолога и бригаду скорой помощи. В 08.41 у пациента произошла остановка сердечной деятельности, сотрудники медучреждения сразу, на месте, начали реанимационные мероприятия. В 08.52 прибыла бригада скорой помощи, которая продолжила реанимационные мероприятия. Через 30 минут от начала сердечно-легочной реанимации констатирована биологическая смерть пациента»

пресс-служба Минздрава Башкирии

Указывается, что мужчина состоял на диспансерном учете у терапевта, кардиолога, невролога, уролога. Его основным диагнозом была ишемическая болезнь сердца с постинфарктным кардиосклерозом и развитием хронической сердечной недостаточности, фибрилляцией предсердий, передает «Башинформ».

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