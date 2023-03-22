В Минздраве Башкирии прокомментировали смерть пациента в коридоре поликлиники

В начале марте в уфимской поликлинике №2 умер пациент. Мужчина скончался на скамейке в коридоре медучреждения. Инцидент прокомментировали в региональном Минздраве.
По данным ведомства, скончавшийся мужчина страдал болезнью сердца и состоял на учете у профильных специалистов. 10 марта уфимец пришел на прием, но в коридоре ему стало плохо. Охранник поликлиники предложил пациенту лечь на кушетку и вызвал медиков.
Указывается, что мужчина состоял на диспансерном учете у терапевта, кардиолога, невролога, уролога. Его основным диагнозом была ишемическая болезнь сердца с постинфарктным кардиосклерозом и развитием хронической сердечной недостаточности, фибрилляцией предсердий, передает «Башинформ».