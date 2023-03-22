Получивший тяжелые ожоги 8-летний мальчик находится в реанимации уфимской больницы

Стало известно состояние 8-летнего мальчика из Иглинского района, которые получил ожоги по всему телу. У школьника диагностировано поражение 15% тела, а также повреждение кожного покрова. Юный пациент находится в одной из уфимских больниц.

Фото №1 - Получивший тяжелые ожоги 8-летний мальчик находится в реанимации уфимской больницы

Врачами диагностирован ожог I, II, III степени головы, шеи, туловища, верхних конечностей 15%, а также ожоговый шок легкой степени. Состояние его здоровья на момент госпитализации оценивалось как стабильно тяжелое. Мальчику в больнице сделали операцию, но он до сих пор находится в реанимации.

пресс-служба МЧС по Башкирии

Как рассказали в региональном Минздраве, состояние ребенка оценивается как тяжелое, врачам удалось стабилизировать школьника. Сейчас мальчик находится в отделении реанимации.  

Пациент в реанимации. Состояние здоровья оценивается как стабильное, средней тяжести.

пресс-служба Минздрава РБ

Сейчас правоохранители разбираются, как именно 8-летний ребенок получил такие ожоги. Начата проверка. 

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