Получивший тяжелые ожоги 8-летний мальчик находится в реанимации уфимской больницы

Стало известно состояние 8-летнего мальчика из Иглинского района, которые получил ожоги по всему телу. У школьника диагностировано поражение 15% тела, а также повреждение кожного покрова. Юный пациент находится в одной из уфимских больниц.
Как рассказали в региональном Минздраве, состояние ребенка оценивается как тяжелое, врачам удалось стабилизировать школьника. Сейчас мальчик находится в отделении реанимации.
Сейчас правоохранители разбираются, как именно 8-летний ребенок получил такие ожоги. Начата проверка.