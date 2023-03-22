Получивший тяжелые ожоги 8-летний мальчик находится в реанимации уфимской больницы

Врачами диагностирован ожог I, II, III степени головы, шеи, туловища, верхних конечностей 15%, а также ожоговый шок легкой степени. Состояние его здоровья на момент госпитализации оценивалось как стабильно тяжелое. Мальчику в больнице сделали операцию, но он до сих пор находится в реанимации.

пресс-служба МЧС по Башкирии