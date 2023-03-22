Житель Башкирии прыснул в глаза бывшей супруги перцовым баллончиком

В Нефтекамске в суд обратилась местная жительница. На женщину напал бывший супруг.

В ноябре прошлого года экс-супруг напал на женщину с перцовым баллончиком. Он распылил содержимое баллона прямо в глаза несчастной. Врачи диагностировали у пострадавшей химический ожог роговицы глаза.

Женщина попросила взыскать с бывшего возлюбленного компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Мужчина при этом исковые требование не признал и попросил отказать в иске.