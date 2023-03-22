В театре «Нур» состоялась премьера спектакля «Жениться, что ли?!»

«Жениться, что ли?!». Это название спектакля, премьерный показ которого состоялся в театре «Нур». Комедия поставлена по пьесе Юнуса Сафиуллина, а режиссером выступил  заслуженный деятель искусств республики Ильдар Валеев.

По сюжету предприимчивые родственники и друзья задумали женить закоренелого холостяка, но каждый – на своей невесте. Сватовская кампания превращается в нешуточную гонку, где у всех участников собственные мотивы.

Автор высмеивает такие пороки, как глубоко засевшее в жизни мещанство, праздную жизнь и погоню за богатством. Темы актуальны и близки современному зрителю.

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