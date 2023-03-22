В Башкирии 33-летний Денис Ирназаров стал врио мэра Агидели

Карьеру начинал помощником экономиста в компании «Кимм», после службы в армии с 2013 года работал в минпроме Башкирии ведущим специалистом-экспертом и главным специалистом-экспертом. С 2019 года был заместителем главы администрации Караидельского района, занимался вопросами предпринимательства, экономики и инвестиций.