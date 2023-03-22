В Башкирии 33-летний Денис Ирназаров стал врио мэра Агидели

Администрацию Агидели возглавил 33-летний Денис Ирназаров. Уроженец Сибая занял пост с приставкой «исполняющий обязанности».

Фото №1 - В Башкирии 33-летний Денис Ирназаров стал врио мэра Агидели

Напомним, что кресло мэра освободилось 20 марта этого года. Экс-глава администрации Фанис Гильванов подал в отставку.

Справка

Денис Ирназаров окончил БашГУ по специальностям «национальная экономика» и «юриспруденция», а также Российскую академию народного хозяйства и госслужбы по направлению «специалист по государственному и муниципальному управлению».

Карьеру начинал помощником экономиста в компании «Кимм», после службы в армии с 2013 года работал в минпроме Башкирии ведущим специалистом-экспертом и главным специалистом-экспертом. С 2019 года был заместителем главы администрации Караидельского района, занимался вопросами предпринимательства, экономики и инвестиций.

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