В Башкирии 33-летний Денис Ирназаров стал врио мэра Агидели

Администрацию Агидели возглавил 33-летний Денис Ирназаров. Уроженец Сибая занял пост с приставкой «исполняющий обязанности».
Напомним, что кресло мэра освободилось 20 марта этого года. Экс-глава администрации Фанис Гильванов подал в отставку.
Справка
Денис Ирназаров окончил БашГУ по специальностям «национальная экономика» и «юриспруденция», а также Российскую академию народного хозяйства и госслужбы по направлению «специалист по государственному и муниципальному управлению».
Карьеру начинал помощником экономиста в компании «Кимм», после службы в армии с 2013 года работал в минпроме Башкирии ведущим специалистом-экспертом и главным специалистом-экспертом. С 2019 года был заместителем главы администрации Караидельского района, занимался вопросами предпринимательства, экономики и инвестиций.