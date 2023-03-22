Спортсмены из Башкирии завоевали 17 медалей кубка России по борьбе на поясах

17 медалей завоевали башкирские борцы на кубке России в Елабуге. В турнире по борьбе на поясах приняли участие 300 спортсменов из 25 регионов. Помимо традиционных чемпионов, на форуме открылись и новые звезды.
Шестикратный чемпион мира в 27 лет. Артур Зулькарнаев забирает почти все соревнования в своей весовой категории. В прошлом году он перешёл в вес до 82 килограммов, но на турнире в Елабуге вновь встретился со знакомыми соперниками. Тяжелее всего дался полуфинал против борца из Карачаево-Черкесии, а вот решающую схватку против представителя Татарстана Артур забрал легко. В последнее время Зулькарнаев приступил ещё и к тренерской работе, которая Артуру нравится. Но мотивацию выступать на турнирах Зулькарнаев тоже находит.
В отличие от опытнейшего Зулькарнаева, впервые на взрослый кубок России поехала Олеся Семёнова. Даже сейчас по возрасту спортсменка относится к юниоркам. Учитывая, что Семёнова пропустила несколько месяцев из-за травмы, бронзовой медалью на дебютном для себя кубке России она осталась довольна.
Всего в Елабугу поехали около 50 борцов из Башкортостана по вольному и классическому стилю. В женском турнире наши спортсменки забрали три золота из пяти возможных. В вольном стиле сильнейшим в своем весе оказался Айнур Сыртаев. В классическом стиле золото завоевали Ильфат Ибатуллин, Разиль Шабиев и Артур Зулькарнаев. Все они отобрались на кубок мира.
А в августе первенство мира по борьбе на поясах пройдёт в Уфе. Но чтобы попасть на него, спортсмены должны успешно выступить на первенстве России в Алуште.