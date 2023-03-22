В Башкирии 27-летний мужчина вступил в интимную связь с девочкой-подростком

Мужчина и девочка планировали зарегистрировать брак. Суд учёл характер и степень общественной опасности инкриминируемого мужчине преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетней, возраст потерпевшей, наступившие от этого последствия, и вынес свой вердикт.