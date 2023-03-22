В Башкирии 27-летний мужчина вступил в интимную связь с девочкой-подростком

В Благовещенске 27-летний мужчина предстал перед судом за совращение подростка. Об этом сообщила пресс-служба районного суда.
Мужчина по обоюдному согласию вступил в интимную связь со знакомой девочкой, которая не достигла 16-летнего возраста. Вскоре стало известно, что подросток ждёт ребёнка.
Мужчина и девочка планировали зарегистрировать брак. Суд учёл характер и степень общественной опасности инкриминируемого мужчине преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетней, возраст потерпевшей, наступившие от этого последствия, и вынес свой вердикт.
Любые действия сексуального характера совершенные в отношении детей, не достигших совершеннолетия, имеют правовые последствия. Мужчину приговорили к обязательным работам на срок 280 часов.