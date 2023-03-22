Уфимская «Агидель» сразится с «Динамо-Невой» за главный трофей ЖХЛ

Уже в субботу соперники встретятся в первой игре финальной серии на башкирском льду. Уфимские девушки успели восстановиться после противостояния с нижегородским «Торпедо» и вовсю готовятся к финалу.
Перед решающими играми сезона заглянуть в тренажерный зал отнюдь не лишнее занятие. Игроки «Агидели» после напряженного полуфинала с «Торпедо» получили пару выходных и тут же приступили к подготовке. Впереди игры, к которым команда шла весь сезон.
Серия против нижегородского «Торпедо» получилась не очень результативной. Во второй и третьей играх было заброшено по одной шайбе.
Соперником «Агидели» по финалу станет «Динамо-Нева». Для команды из Санкт-Петербурга он станет вторым в истории. Соперники четыре года назад уже встречались в решающей стадии, и «Агидель» была сильнее.
Первая и вторая игры серии пройдут в субботу и воскресенье в уфимском Дворце спорта. Для завоевания кубка одному из соперников необходимо одержать три победы.