Уфимская «Агидель» сразится с «Динамо-Невой» за главный трофей ЖХЛ

Уже в субботу соперники встретятся в первой игре финальной серии на башкирском льду. Уфимские девушки успели восстановиться после противостояния с нижегородским «Торпедо» и вовсю готовятся к финалу.

Перед решающими играми сезона заглянуть в тренажерный зал отнюдь не лишнее занятие. Игроки «Агидели» после напряженного полуфинала с «Торпедо» получили пару выходных и тут же приступили к подготовке. Впереди игры, к которым команда шла весь сезон.

Нам дали выходные. Мы прекрасно понимаем, что следующий соперник серьезный. Мы отдохнули и приступили к работе. Элина Митрофанова, игрок ЖХК «Агидель»

Серия против нижегородского «Торпедо» получилась не очень результативной. Во второй и третьей играх было заброшено по одной шайбе.

Каждая команда хочет сыграть строго в обороне. Поэтому так мало заброшенных шайб. Но хочется отметить, что очень много наши девчонки делают атак. Так что безголевая серия закончится в полуфинале, и в финале мы увидим голевую серию. Анна Пругова, вратарь ЖХК «Агидель»

Соперником «Агидели» по финалу станет «Динамо-Нева». Для команды из Санкт-Петербурга он станет вторым в истории. Соперники четыре года назад уже встречались в решающей стадии, и «Агидель» была сильнее.

Команда техничная, есть ряд игроков, которые могут индивидуально решить. Финал будет достойный и интересный. Сколько игр это займет, не знаю. Победит сильнейший. Валерий Давлетшин, старший тренер ЖХК «Агидель»