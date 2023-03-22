В Уфе прошел восьмой марафонский суточный заплыв

Он был посвящен 78-летию победы в Великой Отечественной войне и ветеранам зимнего плавания Башкортостана. В Солдатском озере на протяжении 24 часов любители моржевания ставили рекорд и превзошли свой же результат прошлого года.

Для 86-летней Тамары Шагинуровой нет сложности нырнуть в ледяную прорубь. Тамара Николаевна начала обливаться ещё в девяностых, зимним плаванием занимается уже 34 года. Для всех юных любителей моржевания и тех, кто только приходит в этот вид спорта, Тамара Шагинурова – настоящий пример. Её стихия – не только ледяная вода, но и воздух. С 2015-го Тамара Николаевна совершила четыре тандем-прыжка с парашютом и на этом останавливаться не собирается.

До 90, но чтобы на ногах на своих, не докучать чтобы своими болячками, ну и прорубь, само собой. Надеюсь, с дочкой с парашютом прыгну, там тоже придираются – давление, аритмия, но всё-таки 4 тандема у меня есть на нашем «Первушино». Тамара Шагинурова, участница марафонского суточного заплыва

Суточный марафон является традиционным и проводится в Уфе уже восьмой раз. Все участники были разбиты на девять команд. Каждому коллективу необходимо было проплыть в течение суток четыре раза по 40 минут в проруби-бассейне Солдатского озера. Самыми сложными были заплывы в 12 часов и в 5 часов утра, когда температура воды опускалась практически до нуля.

В этом году у нас есть разделение команд, чтобы постоянно плавали и не было проблем с передачей эстафеты. Девять команд, четыре клуба, каждые шесть часов кто-то плавал в проруби. Помимо этого, шло какое-то количество индивидуально желающих поучаствовать в марафоне. В командах 81 человек. Пётр Кизько, председатель Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Республики Башкортостан

В этом году впервые в истории уфимского суточного заплыва приняла участие отдельная команда из Октябрьского. Энтузиасты из этого города начали плавать ещё в восьмидесятых годах прошлого века, однако становление команды с названием «Девон» произошло лишь в этом сезоне.

Все в команде, кроме меня, новички, все проходят первый сезон. У меня 38-й, у них первый. Это самое радостное чувство, я рад этому, это развитие нашего клуба. Борис Багаев, председатель клуба закаливания и спортивного зимнего плавания «Девон» /г. Октябрьский/