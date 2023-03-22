В Уфе прошел восьмой марафонский суточный заплыв

Он был посвящен 78-летию победы в Великой Отечественной войне и ветеранам зимнего плавания Башкортостана. В Солдатском озере на протяжении 24 часов любители моржевания ставили рекорд и превзошли свой же результат прошлого года.
Для 86-летней Тамары Шагинуровой нет сложности нырнуть в ледяную прорубь. Тамара Николаевна начала обливаться ещё в девяностых, зимним плаванием занимается уже 34 года. Для всех юных любителей моржевания и тех, кто только приходит в этот вид спорта, Тамара Шагинурова – настоящий пример. Её стихия – не только ледяная вода, но и воздух. С 2015-го Тамара Николаевна совершила четыре тандем-прыжка с парашютом и на этом останавливаться не собирается.
Суточный марафон является традиционным и проводится в Уфе уже восьмой раз. Все участники были разбиты на девять команд. Каждому коллективу необходимо было проплыть в течение суток четыре раза по 40 минут в проруби-бассейне Солдатского озера. Самыми сложными были заплывы в 12 часов и в 5 часов утра, когда температура воды опускалась практически до нуля.
В этом году впервые в истории уфимского суточного заплыва приняла участие отдельная команда из Октябрьского. Энтузиасты из этого города начали плавать ещё в восьмидесятых годах прошлого века, однако становление команды с названием «Девон» произошло лишь в этом сезоне.
В прошлом году участники проплыли почти 49 километров. В этом 166 пловцов преодолели дистанцию в 54 километра 200 метров, установив новый рекорд. Лучшие результаты не за горами – число любителей зимнего плавания в республике с каждым годом только растёт.