В УГЗ Уфы прокомментировали заявления жителей о землетрясении

Уфимцы пожаловались на вибрацию в зданиях. О сейсмических явлениях сообщили жители домов на улицах Жукова, Дорофеева, Российской, Комсомольской и на проспекте Октября.

По их словам, колебания в основном ощущались на верхних этажах зданий: была вибрация мебели, раскачивались люстры, происходило волнение воды в аквариумах. На места выезжали сотрудники Управления гражданской защиты г. Уфы и Управления жилищного хозяйства столицы. При визуальном осмотре не выявлено нарушений на внутридомовых инженерных сетях, а также повреждений целостности конструкций зданий.

Предварительной причиной инцидента стало землетрясение, которое произошло 21 марта на территории Афганистана. Подобные обращения уже поступали в 2015 и 2018 годах, когда до Уфы дошли афтершоки землетрясений в Челябинской области (2018 год), а также в Пакистане и Афганистане (2015 год).

Яна Калинина, начальник информационно-аналитического отдела по связям с общественностью Управления гражданской защиты г. Уфы
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