В УГЗ Уфы прокомментировали заявления жителей о землетрясении

Уфимцы пожаловались на вибрацию в зданиях. О сейсмических явлениях сообщили жители домов на улицах Жукова, Дорофеева, Российской, Комсомольской и на проспекте Октября.
По их словам, колебания в основном ощущались на верхних этажах зданий: была вибрация мебели, раскачивались люстры, происходило волнение воды в аквариумах. На места выезжали сотрудники Управления гражданской защиты г. Уфы и Управления жилищного хозяйства столицы. При визуальном осмотре не выявлено нарушений на внутридомовых инженерных сетях, а также повреждений целостности конструкций зданий.