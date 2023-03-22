В УГЗ Уфы прокомментировали заявления жителей о землетрясении

Предварительной причиной инцидента стало землетрясение, которое произошло 21 марта на территории Афганистана. Подобные обращения уже поступали в 2015 и 2018 годах, когда до Уфы дошли афтершоки землетрясений в Челябинской области (2018 год), а также в Пакистане и Афганистане (2015 год).

Яна Калинина, начальник информационно-аналитического отдела по связям с общественностью Управления гражданской защиты г. Уфы