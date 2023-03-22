Баскетбольный клуб «Уфимец» стал чемпионом ПФО

В борьбе за кубок башкирский коллектив обыграл соперников из Тольятти. Также «Уфимцу» вскоре предстоит принять участие в «Финале восьми» Студенческой лиги РЖД.
Перед началом сезона баскетбольный клуб «Уфимец» обновился почти полностью. При этом изменился не только состав команды, но и турниры, в которых участвуют башкирские баскетболисты. В короткие сроки удалось собрать боеспособный коллектив, который делает первые успехи. Одним из них стала победа в кубке ПФО. В решающем матче «Уфимец» обыграл «Рос-Ниву» из Тольятти со счетом 105:68. Одним из самых результативных игроков команды стал Георгий Коротяев.
Главным турниром для «Уфимца» остается Студенческая лига РЖД. В этих соревнованиях башкирский клуб тоже преуспел. Команде Евгения Угрюмова удалось войти в число восьми сильнейших команд. Стартовало в лиге 32 коллектива, в том числе представляющих Белоруссию и Казахстан.
Впереди у «Уфимца» решающие игры сезона. Команда не сбавляет темпа в тренировочном процессе. Состав у башкирского клуба очень молодой. Большая его часть укомплектована воспитанниками башкирского баскетбола.
«Финал восьми» Студенческой лиги РЖД пройдет в конце марта в Кемерово. После этого команда отправится на решающие игры Межрегиональных соревнований, где сразится за победу с лучшими коллективами других федеральных округов.