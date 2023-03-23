В Иглинском районе прошел «Марафон здоровья»

В нем приняло участие восемь медицинских учреждений республики. В первый день прошло обучение врачей по исследованию сосудистой системы и выявлению заболеваний сосудов нижних конечностей, а также осмотр пациентов неврологами и кардиологами.

 Сегодня мы проводим образовательный семинар для населения. Мы провели школу образовательную для населения, рассказали о первых признаках инфаркта, инсульта, как можно прожить жизнь, не получив инфаркт и инсульт, как можно сберечь себя от этих сложных сердечно-сосудистых осложнений.

Ирина Каримова, главный врач больницы скорой медицинской помощи г. Уфы 

Второй день марафона начался с зарядки, в которой приняли участие жители Иглинского района. Также в районном Доме культуры было организовано образовательное мероприятие на тему «Скажем инсульту и инфаркту НЕТ».  В заключительной части марафона был организован круглый стол по актуальным проблемам оказания медицинской помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом.

Сегодня было интересное мероприятие- профилактика и лечение сердечно -сосудистого заболевания. К сожалению, по сердечно-сосудистым заболеваниям смертность на первом месте в мире, поэтому такие мероприятия они нужны. Они активизируют людей, чтобы люди заботились о своём здоровье.

Зульфия Исламгалеева, врач-кардиолог Иглинской центральной районной больницы
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