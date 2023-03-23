В Иглинском районе прошел «Марафон здоровья»

Сегодня мы проводим образовательный семинар для населения. Мы провели школу образовательную для населения, рассказали о первых признаках инфаркта, инсульта, как можно прожить жизнь, не получив инфаркт и инсульт, как можно сберечь себя от этих сложных сердечно-сосудистых осложнений.

Ирина Каримова, главный врач больницы скорой медицинской помощи г. Уфы