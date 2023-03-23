В Иглинском районе прошел «Марафон здоровья»

В нем приняло участие восемь медицинских учреждений республики. В первый день прошло обучение врачей по исследованию сосудистой системы и выявлению заболеваний сосудов нижних конечностей, а также осмотр пациентов неврологами и кардиологами.
Второй день марафона начался с зарядки, в которой приняли участие жители Иглинского района. Также в районном Доме культуры было организовано образовательное мероприятие на тему «Скажем инсульту и инфаркту НЕТ». В заключительной части марафона был организован круглый стол по актуальным проблемам оказания медицинской помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом.