В Уфе открылась выставка молодого иллюстратора из Колумбии

В одном из холлов учебного заведения автор выставил 15 работ в стиле инфографика. Они посвящены важным событиям из его жизни: детству, родине, увлечениям и социально-политическим вопросам его родной страны. Выставку может посмотреть любой желающий. Она продлится до конца июня.

Виктор Фабиан признается, что в России его привлекла свобода творческого проявления, конструктивизм, свойственный нашим художникам, и добрые люди. Также его сердце покорила многонациональность нашей страны и взаимодействие людей любой расы и религии. В институте художник обучается последний год, но в дальнейшем планирует остаться в России. А о Башкирии и ее культуре автор говорит с особым трепетом.