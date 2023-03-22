В Уфе ГИБДД проведет проверку общественного транспорта

В предстоящий четверг, 23 марта, в башкирской столице пройдут рейды ГИБДД. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

В пресс-службе уфимской Госавтоинспекции сообщают, что инспекторы ГИБДД проведут проверки пассажирского транспорта. Цель профилактических проверок - снижение количества аварий на дорогах, сокращение числа нарушений правил дорожного движения водителями автобусов.