В Уфе ГИБДД проведет проверку общественного транспорта

В предстоящий четверг, 23 марта, в башкирской столице пройдут рейды ГИБДД. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

Фото №1 - В Уфе ГИБДД проведет проверку общественного транспорта

В пресс-службе уфимской Госавтоинспекции сообщают, что инспекторы ГИБДД проведут проверки пассажирского транспорта. Цель профилактических проверок - снижение количества аварий на дорогах, сокращение числа нарушений правил дорожного движения водителями автобусов. 

В целях повышения безопасности пассажиров, сотрудники ГИБДД уделят внимание техническому состоянию автобусов, прохождению водителями медосмотра и соблюдению ими режима труда и отдыха.

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