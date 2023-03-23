В Башкирии произошло смертельное ДТП с шестью подростками

В Белорецком районе Башкирии произошло смертельное ДТП, в котором пострадали пять подростков, еще один ребенок погиб. Подробности трагедии, которая случилась в селе Терлянский, рассказали в СУ СК России по Башкирии.

По предварительным данным, 17-летний подросток за рулем «ВАЗ-21102» врезался в «УАЗ» под управлением 28-летнего мужчины. Во время ДТП в салоне легковушки было еще пятеро школьников: три девочки в возрасте 14 лет и 16-летний и 17-летний друзья юного водителя, который не пережил столкновения. Остальные подростки доставлены в больницу: медики диагностировали у них различные травмы.

По данному факту Белорецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан принято решение ходатайствовать перед прокурором района о передаче материалов дела по факту ДТП из органов внутренних дел в следственный отдел для дальнейшей проверки и принятия процессуального решения.

пресс-служба СУ СК России по Башкирии
Фото №1 - В Башкирии произошло смертельное ДТП с шестью подростками
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