Уфимские врачи спасли жизнь пациенту с аневризмой аорты

64-летний Дамир Зайнаутдинов обратился в районную больницу с болями в животе. По результатам компьютерной томографии выяснилось, что у пациента аневризма брюшной аорты размером 8 см, что в четыре раза больше нормы. Экстренную трехчасовую операцию ему провели в уфимской больнице скорой медицинской помощи, где в год их делают порядка 40-50 пациентам. Сейчас здоровью мужчины ничего не угрожает и он идет на поправку.
На базе клиники по инициативе заведующего сосудистым отделением был создан центр критической ишемии нижних конечностей. Его сотрудники проводят профилактические рейды по районам республики, где после осмотра пациентов приглашают на плановую госпитализацию. По словам специалистов, заболеванию чаще подвержены мужчины, также аневризма может появиться при развитии гипертонии, ожирения и сахарного диабета, но в первую очередь у людей, страдающих атеросклерозом.