Уфимские врачи спасли жизнь пациенту с аневризмой аорты

64-летний Дамир Зайнаутдинов обратился в районную больницу с болями в животе. По результатам компьютерной томографии выяснилось, что у пациента аневризма брюшной аорты размером 8 см, что в четыре раза больше нормы. Экстренную трехчасовую операцию ему провели в уфимской больнице скорой медицинской помощи, где в год их делают порядка 40-50 пациентам. Сейчас здоровью мужчины ничего не угрожает и он идет на поправку.