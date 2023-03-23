Уфимские врачи спасли жизнь пациенту с аневризмой аорты

 64-летний Дамир Зайнаутдинов обратился в районную больницу с болями в животе. По результатам компьютерной томографии выяснилось, что у пациента аневризма брюшной аорты размером 8 см, что в четыре раза больше нормы. Экстренную трехчасовую операцию ему провели в уфимской больнице скорой медицинской помощи, где в год их делают порядка 40-50 пациентам. Сейчас здоровью мужчины ничего не угрожает и он идет на поправку.

Боль была, всё болело, приступ. На УЗИ ходил, узнал, что тромб у меня. Направили в сосудистый центр. Хирурги приняли, сделали операцию. Всё удачно, вроде, надеемся что дальше всё будет нормально.

Дамир Зайнаутдинов, пациент

При аневризме брюшной аорты самое грозное осложнение – разрыв. При разрыве брюшной аорты пациент без оказания медпомощи погибает в 100% случаев. Если даже пациента вовремя доставили в медучреждение, госпитальная летальность составляет от 50% до 95%.

Марат Кашаев, кандидат медицинских наук, заведующий отделением сосудистой хирургии клинической больницы скорой медицинской помощи г. Уфы

На базе клиники по инициативе заведующего сосудистым отделением был создан центр критической ишемии нижних конечностей. Его сотрудники проводят профилактические рейды по районам республики, где после осмотра пациентов приглашают на плановую госпитализацию. По словам специалистов, заболеванию чаще подвержены мужчины, также аневризма может появиться при развитии гипертонии, ожирения и сахарного диабета, но в первую очередь у людей, страдающих атеросклерозом.

Данная патология в структуру центра не входит, аневризма брюшного отдела аорты, но в плане развития именно борьбы  с атеросклерозом, потому что атеросклероз бывает не только в брюшном отделе аорты, но и в нижних конечностях. В рамках сохранения нижних конечностей был создан этот центр, мы его развиваем, оказывает консультативную помощь по всей республике.

Ильдар Ишмухаметов, заместитель главного врача клинической больницы скорой медицинской помощи Уфы
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