Из Башкирии в 2020 году импортировали продовольственные товары в около 50 стран

Башкирия импортировала свою продукцию в почти 50 стран мира. Такие данные за 2022 год озвучили на панельной дискуссии «Производство продуктов питания. Вектор развития и новые рынки сбыта».

Так, например, в минувшем году поставки масленичных культур выросла в 6,8 раз по сравнению с 2021 годом.

Всего АПК Башкирии импортировали более 400 тысяч тонн различной продукции стоимостью в 290 млн долларов. Этот показатель вырос в 2,5 раза, говорят эксперты.