Из Башкирии в 2020 году импортировали продовольственные товары в около 50 стран

Башкирия импортировала свою продукцию в почти 50 стран мира. Такие данные за 2022 год озвучили на панельной дискуссии «Производство продуктов питания. Вектор развития и новые рынки сбыта». 

Фото №1 - Из Башкирии в 2020 году импортировали продовольственные товары в около 50 стран

Так, например, в минувшем году поставки масленичных культур выросла в 6,8 раз по сравнению с 2021 годом. 

Всего АПК Башкирии импортировали более 400 тысяч тонн различной продукции стоимостью в 290 млн долларов. Этот показатель вырос в 2,5 раза, говорят эксперты.

В число крупнейших стран-импортеров продукции АПК вошли Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Бельгия, Латвия, Турция, Германия, Норвегия.

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