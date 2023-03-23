Спасатели в Уфе сняли с дома «человека-паука»

22 марта в экстренные службы Уфы обратились горожане, которые сообщили о странном мужчина на доме №195 по улице Кольцевой.

На восьмом этаже многоквартирного дома «ползал» мужчина. На место происшествия оперативно выехали сотрудники поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты. Оказалось, мужчина пытался перебраться из одного окна в другое по стене. Увидев спасателей, «человек-паук» начал ругаться и попытался скрыться.

В подъезде спасатели нашли лишь разбитую бутылку с алкоголем и еду. Куда и зачем пытался забраться мужчина – неизвестно. К счастью, никто не пострадал.