Внешнеторговый оборот Башкирии и Республики Беларусь за 2022 год увеличился на 12,1%

Башкирия нарастила внешнеторговый оборот с Беларусью. Рост составил 12,1% за минувший год. Такие цифры были озвучены в ходе рабочего совещания между партнерами.
Экспорт же из Башкортостана в Беларусь увеличился на 10,2% за счет роста поставок машиностроительной продукции в 3,5 раза, продукции химической промышленности в 1,7 раза, продовольственных товаров и сырья в 1,5 раза.
В свою очередь, белорусская сторона поблагодарила республику за оказанный ей теплый прием и гостеприимство.
В рамках рабочего совещания также состоялась презентация торгово-экономического и инвестиционного потенциала Башкортостана, презентация торгово-экономического и инвестиционного потенциала Гродненской области. Стороны обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества, определили направления будущего партнерства. В завершение встречи состоялась церемония торжественного подписания соглашений о сотрудничестве между АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» и администрацией СЭЗ «Гродноинвест», а также Торгово-промышленной палатой Республики Башкортостан и Гродненским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты.
В рамках визита делегация Гродненской области посетила XXXIII международную специализированную выставку «Агрокомплекс», где представлен коллективный стенд производителей Гродненской области.
Также гости республики посетили Центр управления Республикой Башкортостан, предприятия АО «Уфагормолзавод» (производство молочной продукции) и ООО «Контрольный пакет» (производство упаковок для продукции пищевой промышленности). Помимо этого, члены делегации Гродненской области приняли участие в пленарном заседании «Будущее Российского села: стратегические вызовы, национальные прорывы, молодые лидеры» в рамках Агропромышленного форума — 2023, а также в рабочих совещаниях с представителями АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» и Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан.
В ходе В2В переговоров в рамках выставки «Агрокомплекс» компанией ООО «Уральский пружинный завод» проведены переговоры по вопросам поставки пружин и прочей продукции компаниям ГК «Техмаш», ОАО «Гроднооблсельхозтехника». Представители «Уральского пружинного завода» также достигли предварительных договоренностей по производству запчастей для сельскохозяйственной техники и поставкам нового осваиваемого ассортимента белорусским предприятиям АО «Гомсельмаш» и ДП «Минойтовский ремонтный завод».
По итогам встречи главы Бирского района Антона Талалова и заместителя председателя Волковысского районного исполнительного комитета Татьяны Андрушкевич достигнута договоренность по подписанию дорожной карты по сотрудничеству и соглашению об установлении партнерских (побратимских) отношений между муниципальными образованиями. Дополнительно обговаривалось возможность выделения помещений для организации шоурумов на паритетных началах в Бирском районе Башкирии и Волковысском районе Гродненской области Беларуси.
Помимо этого, в рамках заседания по развитию сотрудничества в Торгово-промышленной палате Башкортостана достигнуты договоренности о направлении коммерческого предложения белорусского производителя молочной продукции ООО «Беллакт» в адрес министерства торговли и услуг РБ для дальнейшего использования предприятием «Молочные кухни».