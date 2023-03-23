Внешнеторговый оборот Башкирии и Республики Беларусь за 2022 год увеличился на 12,1%

«Внешнеторговыми партнерами Гродненской области являются 120 стран мира. Внешнеторговый оборот нашей области за прошлый год составил порядка $5 млрд, причем половина товарооборота приходится на Российскую Федерацию, и мы фиксируем увеличение доли товарооборота между Гродненской областью и Российской Федерацией с 52% в 2021 году до 56% в 2022 году».

Виталий Невера, заместитель председателя Гродненского областного исполнительного комитета